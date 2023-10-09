Украина вернула еще девять детей из оккупированной Херсонской области

"В Украину удалось вернуть детей, которые находились на временно оккупированных территориях. Отныне в комфортных условиях и психологической безопасности будут жить пять девочек и четверо мальчиков. Возраст детей - от 5 до 14 лет", - написал Прокудин.

Достичь этого, по его словам, удалось организации Save Ukraine при поддержке Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Всего с начала 2023 удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 121 ребенка из Херсонской области.