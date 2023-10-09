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Украина вернула еще девять детей из оккупированной Херсонской области

Фото: Украина вернула еще девять детей из оккупированной Херсонской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На подконтрольную Украине территорию вернули еще девять детей, которые находились на временно оккупированной россиянами части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"В Украину удалось вернуть детей, которые находились на временно оккупированных территориях. Отныне в комфортных условиях и психологической безопасности будут жить пять девочек и четверо мальчиков. Возраст детей - от 5 до 14 лет", - написал Прокудин.

Достичь этого, по его словам, удалось организации Save Ukraine при поддержке Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Всего с начала 2023 удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 121 ребенка из Херсонской области.

Депортация украинских детей

В конце июня первая леди Украины Елена Зеленская заявляла, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложный и длительный, ведь россияне отказываются содействовать или хоть как-то помогать.

Отметим, что именно из-за депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

 

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