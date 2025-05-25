Украина вернула из российского плена еще 70 защитников Мариуполя

Масштабный обмен пленными

Напомним, на переговорах в Турции, 16 мая, Украина и РФ договорились о большом обмене пленными в формате "1000 на 1000". Обмен проходил в несколько этапов и начался в пятницу, 23 мая.

На первом этапе из российского плена освободили 390 человек: 270 военных и 120 гражданских. Среди них - бойцы ВМС, Десантно-штурмовых войск, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничники.

Во второй день большого обмена Украина вернула 307 военных. Среди них - 27 защитников Мариуполя, также из плена впервые освободили воинов из некоторых воинских частей.

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