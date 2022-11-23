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Украина вернула из российского плена еще 35 военных и одного гражданского

Фото: Украина вернула из плена еще 35 военных (t.me/ermaka2022)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня между Украиной и РФ прошел очередной обмен пленными. Из российского плена домой вернулись 36 украинских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака .

"Провели очередной обмен пленными. Вернули домой 36 наших людей - одного гражданского и 35 военных. Среди освобожденных - ребята, защищавшие Мариуполь, которые были на "Азовстале", а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения", - рассказал Ермак.

Кого вернули из плена:

  • 22 нацгвардейцев;
  • 8 пограничников;
  • 4 бойца ВМС;
  • одного бойца ВСУ;
  • одного гражданского.

"У освобожденного гражданского, к сожалению, была ампутирована нога", - добавил руководитель ОП.

Напомним, первая информация о возможном обмене пленными появилась от террористов так называемой "ДНР". Они сообщали об обмене пленными с Украиной по формуле 35 на 35.

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Андрей ЕрмакОбмен пленнымиВторжение России в Украину