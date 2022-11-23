Украина вернула из российского плена еще 35 военных и одного гражданского

Сегодня между Украиной и РФ прошел очередной обмен пленными. Из российского плена домой вернулись 36 украинских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака .

"Провели очередной обмен пленными. Вернули домой 36 наших людей - одного гражданского и 35 военных. Среди освобожденных - ребята, защищавшие Мариуполь, которые были на "Азовстале", а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения", - рассказал Ермак.

Кого вернули из плена:

22 нацгвардейцев;

8 пограничников;

4 бойца ВМС;

одного бойца ВСУ;

одного гражданского.

"У освобожденного гражданского, к сожалению, была ампутирована нога", - добавил руководитель ОП.