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Украина вернула из российского плена 189 граждан

Иллюстративное фото: Украина и РФ провели обмен пленными (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Кава

В понедельник, 30 декабря, Украина вернула из российского плена еще 189 своих граждан. Это защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

"Возвращение наших людей из российского плена - это всегда очень хорошие новости для каждого из нас. И сегодня один из таких дней: нашей команде удалось вернуть 189 украинцев домой", - написал Зеленский.

По его словам, среди возвращенных есть солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что это одиннадцатый по счету обмен в 2024 году. Посредником при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Он позволил освободить:

  • 87 военнослужащих ВСУ (из них 17 - ТрО);
  • 43 - НГУ;
  • 33 - ГПСУ;
  • 24 - ВМС.

Обмены пленными

С начала полномасштабной войны Украина и Россия провели 58 обменов военнопленными. Из российского плена удалось вернуть более 3,5 тысячи украинцев.

Напомним, что последний обмен пленными состоялся в ночь на 19 октября. Домой вернулись 95 украинских военных.

Также по словам руководителя украинской разведки Кирилла Буданова, приоритетом в будущих обменах пленными с РФ будут тяжело раненые, женщины, и все, кто защищал "Азовсталь".

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