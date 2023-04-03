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Украина вернула из российского плена 10 военных и двух гражданских

Фото: Украина вернула из российского плена 10 военных и двух гражданских (t.me/Koord_shtab)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 3 апреля, Украина вернула из российского плена еще 12 граждан. Среди них 10 военных и 2 гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Из неволи освобождены 12 украинцев: 10 военных и двое гражданских. Десять защитников принадлежат к солдатскому и сержантскому составу. Они были захвачены в плен, в частности, в боях у Бахмута, сел Опытное и Орехово-Васильевка в Донецкой области, вблизи Кременной и Краснопоповки в Луганской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также возвращены два гражданских, которых агрессор содержал в качестве заложников: из села Липцы Харьковской области и Мариуполя.

В Штабе добавили, что военные принадлежат к 518 отдельному батальону специального назначения, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр", 57-го отдельного стрелкового батальона.

С начала широкомасштабного вторжения из плена освобождены уже 2005 украинцев. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что 5 освобожденных из российского плена тяжелоранены. Он в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в допуске к местам содержания граждан нашей страны. По его словам, РФ не обеспечивает надлежащие условия пребывания.

Ранее сообщалось, что Россия сегодня, 3 апреля, предположительно, передала Украине пятерых раненых военнослужащих.

Напомним, 24 марта стало известно, что Украина вернула России всех тяжелораненых солдат, которые попали в плен с начала полномасштабного вторжения.

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