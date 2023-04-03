Украина вернула из российского плена 10 военных и двух гражданских

"Из неволи освобождены 12 украинцев: 10 военных и двое гражданских. Десять защитников принадлежат к солдатскому и сержантскому составу. Они были захвачены в плен, в частности, в боях у Бахмута, сел Опытное и Орехово-Васильевка в Донецкой области, вблизи Кременной и Краснопоповки в Луганской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также возвращены два гражданских, которых агрессор содержал в качестве заложников: из села Липцы Харьковской области и Мариуполя.

В Штабе добавили, что военные принадлежат к 518 отдельному батальону специального назначения, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр", 57-го отдельного стрелкового батальона.

С начала широкомасштабного вторжения из плена освобождены уже 2005 украинцев. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что 5 освобожденных из российского плена тяжелоранены. Он в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в допуске к местам содержания граждан нашей страны. По его словам, РФ не обеспечивает надлежащие условия пребывания.