Украина вернула еще свыше 300 человек: чем закончился обмен "1000 на 1000" (фото, видео)

"303 украинских защитника дома. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Украина вернула еще более 300 пленных (t.me/V_Zelenskiy_official)

На этот раз среди освобожденных воинов - представители ВСУ, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.



В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что все 303 освобожденных сегодня защитников - мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Они обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях.



Также сегодня домой возвращаются 70 защитников Мариуполя.



Всего с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 5757 украинских граждан. Еще 536 украинцев удалось вернуть вне обменов.

Фото: Украина и РФ завершили обмен "1000 на 1000" (t.me/Koord_shtab)

Как прошел первый этап обмена "1000 на 1000"

Первый этап прошел в пятницу, 23 мая. Украина вернула 390 человек - 270 военных и 120 гражданских. Среди бывших военнопленных - бойцы разных родов войск, которые воевали на Донецком, Луганском, Харьковском и других направлениях. Часть из них находилась в плену более 3 лет.

Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, списки формировались по одному критерию: сохранить жизнь. Больше о том, что происходило в пятницу, читайте в материале "Наши - дома: эксклюзивный репортаж РБК-Украина с крупнейшего обмена (фото, видео)".

23 мая Украина кроме военнопленных россиян выдала по меньшей мере 70 коллаборационистов. Российская сторона в обмен на них освободила гражданских заложников.

Кого вернули на втором этапе обмена "1000 на 1000"

В субботу, 24 мая, вернулись еще 307 украинских защитников. Среди них бойцы Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем, Военно-морских сил, Сил территориальной обороны, пограничники и нацгвардейцы. Самому молодому - 25, самому старшему - 61 год. Среди них есть раненые и больные.

Причем впервые удалось вернуть пленных из отдельных подразделений и воинских частей. Также сообщалось об освобождении 27 защитников Мариуполя.