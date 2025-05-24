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Хотел быть первым? Трамп проговорился об обмене "1000 на 1000" до его начала

США, Суббота 24 мая 2025 18:58
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Хотел быть первым? Трамп проговорился об обмене "1000 на 1000" до его начала Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент США Дональд Трамп досрочно обнародовал в соцсетях информацию о начале масштабного обмена пленными между Россией и Украиной. В Киеве эту операцию пытались сохранить в тайне до ее завершения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Вчера, 23 мая, Украина и Россия начали крупнейший обмен военнопленными в формате "1000 на 1000". за первый день домой вернулись 390 пленных украинцев.

По данным издания, Киев держал процесс в строгой тайне из-за опасений относительно безопасности первых лиц, которых должны были обменять на границе с Беларусью.

Однако, когда в Вашингтоне Трамп проснулся, он опубликовал пост, что обмен уже завершился.

"Только что между Россией и Украиной был завершен большой обмен пленными. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому???" - написал Трамп на Truth Social.

Однако, как заявляет издание, когда Трамп опубликовал свое сообщение, первый этап обмена пленными еще даже не начался.

"(Трамп, - ред.) хотел первым сообщить об этом... К счастью, поспешный пост Трампа не имел никакого эффекта... Но мы обычно не сообщаем о текущих перепалках, потому что с русскими никогда не знаешь. Наши ребята были слишком близко к врагу", - пояснил Politico анонимный украинский чиновник.

Заметим, что этот обмен пленными стал единственным большим успехом прямых переговоров между Россией и Украиной, организованных при посредничестве Трампа.

Заметим, что после проведения обмена министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина остается преданной идее прекращения огня и надеется на дальнейшую поддержку со стороны США в достижении длительного мира.

Обмен пленными "1000 на 1000"

Напомним, что 16 мая украинская и российская делегации провели в Стамбуле прямые переговоры о прекращении войны. Одним из результатов встречи стала договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Процесс происходит в несколько этапов и вчера, 23 мая, состоялся первый обмен. В частности, стороны передали по 390 человек - по 270 военных и 120 гражданских.

Сегодня состоялся второй день обмена. На этот раз домой в Украину вернулись 307 защитников нашей страны. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за два дня уже вернули 697 человек и завтра ожидается продолжение.

Подробнее о сегодняшнем и вчерашнем обмене - читайте в материале РБК-Украина.

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Дональд Трамп Обмен пленными Война России против Украины
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Хотел быть первым? Трамп проговорился об обмене "1000 на 1000" до его начала
Хотел быть первым? Трамп проговорился об обмене "1000 на 1000" до его начала
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