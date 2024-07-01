Украина вернула из оккупированной части Херсонской области еще девять детей

"На подконтрольную территорию Украины удалось вернуть девять детей из временно оккупированных общин Херсонской области", - сообщил Прокудин.

По его словам, из оккупации вывезли четыре семьи, в которых воспитывают четырех мальчиков и пять девочек. Самому маленькому ребенку - 8 месяцев, самому старшему - 17 лет.

"Сейчас дети вместе со своими родителями в безопасности и приходят в себя от ужасов, которые им пришлось пережить в российской оккупации", - добавил глава ОВА.

Прокудин отметил, что спасение украинцев стало возможным благодаря упорной работе благотворительной организации Save Ukraine.

По его словам, только с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 139 детей из оккупированной Херсонской области.