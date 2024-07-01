Украина вернула из оккупированной части Херсонской области еще девять детей

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще девять детей из временно оккупированной части Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"На подконтрольную территорию Украины удалось вернуть девять детей из временно оккупированных общин Херсонской области", - сообщил Прокудин.
По его словам, из оккупации вывезли четыре семьи, в которых воспитывают четырех мальчиков и пять девочек. Самому маленькому ребенку - 8 месяцев, самому старшему - 17 лет.
"Сейчас дети вместе со своими родителями в безопасности и приходят в себя от ужасов, которые им пришлось пережить в российской оккупации", - добавил глава ОВА.
Прокудин отметил, что спасение украинцев стало возможным благодаря упорной работе благотворительной организации Save Ukraine.
По его словам, только с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 139 детей из оккупированной Херсонской области.
Отметим, с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне массово депортируют украинских детей в Белоруссию, РФ и в оккупированный Крым. Также они удерживают украинцев на временно захваченных территориях.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия незаконно депортировала более 19 тысяч украинских детей.
Напомним, что именно депортация украинских детей стала причиной выдачи МКС ордера на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.
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