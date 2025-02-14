"Сегодня имеем чрезвычайно светлую весть: 8 украинских детей возвращаются домой и воссоединяются со своими родными. Родители и опекуны несовершеннолетних обратились в Офис Омбудсмена с просьбой помочь в возвращении их детей на Родину. Сегодня имеем результат - работники нашей институции, а также родственники встретили детей дома", - сообщил Лубинец.

По его словам, среди возвращенных есть родные братья и сестры. Все дети были разъединены со своими родными из-за войны и оккупации, некоторые потеряли родителей. В целом удалось вернуть детей из Луганской, Запорожской, Херсонской областей.

Также с двумя своими сыновьями впервые за долгое время увидела гражданская гражданка, которая была незаконно задержана и осуждена россиянами на оккупированной территории Украины. Опекуном детей была бабушка. Но теперь они воссоединились и с мамой.

Как отметил омбудсмен, сегодняшнее возвращение осуществили в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA. К возвращению была привлечена также и страна-посредник - Катар.

"Подчеркну, что возвращение детей в Украину - это сложный процесс. Речь идет о переговорной составляющей, логистической, оформлении соответствующих документов и постоянной коммуникации с семьями. Но для нас главное - вернуть своих граждан в Украину. Ради этого и работаем!", - добавил Лубинец.

Фото: Украина вернула из оккупации еще восьмерых детей (t.me/dmytro_lubinetzs)