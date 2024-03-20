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Украина вернула из оккупации еще двоих детей

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще двоих детей.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Еще одна украинская семья - наконец-то на свободной земле. Из оккупации удалось вырвать приемную семью, в которой воспитывались двое детей, лишенных родительской опеки. Это мальчики, которым 13 и 15 лет", - заявил он. 

По его словам, сейчас все они находятся в безопасности, под наблюдением врачей и психологов.

Прокудин добавил, что только с начала этого года удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 40 детей. 

Депортация украинских детей в РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация украинских детей стала поводом к тому, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Украине удается возвращать депортированных детей из РФ обратно, но этот процесс достаточно затруднен.

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