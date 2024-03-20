Украина вернула из оккупации еще двоих детей

"Еще одна украинская семья - наконец-то на свободной земле. Из оккупации удалось вырвать приемную семью, в которой воспитывались двое детей, лишенных родительской опеки. Это мальчики, которым 13 и 15 лет", - заявил он.

По его словам, сейчас все они находятся в безопасности, под наблюдением врачей и психологов.

Прокудин добавил, что только с начала этого года удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 40 детей.

Депортация украинских детей в РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация украинских детей стала поводом к тому, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Украине удается возвращать депортированных детей из РФ обратно, но этот процесс достаточно затруднен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.