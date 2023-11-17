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Украина вернула из оккупации еще четырех детей

Фото: Украина вернула из оккупации еще четырех детей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина вернула домой еще четверых детей на подконтрольную территорию. Вместе с ними и мальчик из Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

"Эти слова согревают мое родительское сердце. Я рад, что еще 4 ребенка Херсонской области с родителями наконец на подконтрольной Украине территории. А вместе с ними и мальчик из Донецка.  Спасибо всем, кто присоединился к этой непростой работе. Сейчас семьи в Киеве, им оказывают помощь медики и психологи", - пишет Прокудин. 

По словам председателя Херсонской ОВА, возвращение детей является результатом работы Save Ukraine в сотрудничестве с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Офисом уполномоченного Верховной Рады по правам человека и других. 

В течение 2023 года домой удалось вернуть 156 детей с временно оккупированной части Херсонской области.

Фото: Украина вернула из оккупации еще четырех детей (t.me/olexandrprokudin)

Ордер на арест Путина

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России. Депортация стала поводом для того, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Как рассказывало The Independent, в частности Международный уголовный суд может выдать еще и второй ордер на арест диктатора. Согласно расследованию, оказалось, что глава Кремля заранее планировал организовать голода в Украине еще до начала полномасштабного вторжения. Все подробности можно прочитать по ссылке.

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Херсонская область