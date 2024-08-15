Украина вернула с левобережья Херсонской области еще две семьи с детьми

Депортация украинских детей

Отметим, с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне массово депортируют украинских детей в Беларусь, РФ и в оккупированный Крым. Также они удерживают украинцев на временно захваченных территориях.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия незаконно депортировала более 19 тысяч украинских детей.

Напомним, что именно депортация украинских детей стала причиной выдачи МКС ордера на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.

Добавим, на днях Украина вернула с временно оккупированных врагом территорий еще шестерых детей.

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