Украина вернула ребенка, которого россияне принудительно депортировали из Мариуполя

"Наконец-то дома. На этот раз от оккупантов удалось забрать 17-летнего Вячеслава", - сообщили в Минреинтеграции.

По данным министерства, парень учился в Мариуполе и рос без родителей. Оккупанты депортировали его в Шахтерск, что в Донецкой области.

"Впрочем, сильный духом и сообразительный паренек нашел способ дать о себе знать. Дальше было много кропотливой работы волонтеров и государственных органов. А сегодня Вячеслав уже прибыл в Киев", - рассказали в министерстве.

Фото: Вице-премьер-министр Ирина Верещук и Вячеслав (t.me/minre_ua)

Минреинтеграции выразило искреннюю благодарность всем, кто приобщился к возвращению ребенка. В частности,

Министерству иностранных дел Украины;

Службе по делам детей Деснянского района г. Киева;

главному специалисту отдела опеки/попечительства, усыновления и семейных форм воспитания Алине Долженко;

программному директору "СОС Детские Городки Украина" Дарье Касьяновой;

а также "Украинской сети по правам ребенка";

Что делать, если вы стали свидетелем принудительной депортации

Если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию РФ, обязательно сообщите об этом профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по телефону: (050) 562-03-13.

Также можно позвонить по горячей линии Национального информационного бюро 16-48.

Напомним, в апреле в Украину вернулись 24 ребенка, которых депортировала Россия. Волонтеры рассказали, что это была одна из самых сложных спасательных миссий.

Также мы писали, что недавно в Украину удалось вернуть 6-летнюю дочь военных, попавших в плен в родном Мариуполе, защищая его от россиян.

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