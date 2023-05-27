Украина вернула ребенка, которого россияне принудительно депортировали из Мариуполя

Украина вернула домой парня, которого военные РФ принудительно депортировали из Мариуполя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Наконец-то дома. На этот раз от оккупантов удалось забрать 17-летнего Вячеслава", - сообщили в Минреинтеграции.
По данным министерства, парень учился в Мариуполе и рос без родителей. Оккупанты депортировали его в Шахтерск, что в Донецкой области.
"Впрочем, сильный духом и сообразительный паренек нашел способ дать о себе знать. Дальше было много кропотливой работы волонтеров и государственных органов. А сегодня Вячеслав уже прибыл в Киев", - рассказали в министерстве.
Фото: Вице-премьер-министр Ирина Верещук и Вячеслав (t.me/minre_ua)
Минреинтеграции выразило искреннюю благодарность всем, кто приобщился к возвращению ребенка. В частности,
Если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию РФ, обязательно сообщите об этом профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по телефону: (050) 562-03-13.
Также можно позвонить по горячей линии Национального информационного бюро 16-48.
Напомним, в апреле в Украину вернулись 24 ребенка, которых депортировала Россия. Волонтеры рассказали, что это была одна из самых сложных спасательных миссий.
Также мы писали, что недавно в Украину удалось вернуть 6-летнюю дочь военных, попавших в плен в родном Мариуполе, защищая его от россиян.
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