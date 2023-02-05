Украина вернула детей, которых незаконно депортировали в Россию

Сообщается, что двое сестер 13 и 15 лет вместе с мамой были депортированы из Луганской области в Рязань. В России мама умерла, а дети попали в приют.

Их старшая сестра, которая со своей семьей успела эвакуироваться в Волынскую область, обратилась в Минреинтеграции. Все вместе прошли путь от оформления опеки над девочками до их возвращения в Украину.

Сейчас девочки находятся в полной безопасности.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что Россия не согласилась предоставить список вывезенных из Украины детей, которые не хотят оставаться в РФ.

Как сообщалось ранее, вывезенных из Херсона детей-сирот содержат в детдоме в Симферополе, который называют "детским концлагерем".

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