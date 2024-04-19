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Украина будет нуждаться в помощи НАТО даже после войны, - представитель Альянса

Фото: Украина будет нуждаться в помощи НАТО даже после войны (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Украина будет нуждаеться в помощи НАТО даже после завершения войны с РФ. В Альянсе готовятся долгосрочные программы в области медицины, разминирования, военного образования и реформы сектора безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный" , которую цитирует директора оборонного и безопасности сотрудничества Североатлантического Альянса Пирса Казалета.

"Украина, вероятно, потребует помощи еще некоторое время, и смысл состоит в том, чтобы попытаться убедиться, что союзники по НАТО возьмут на себя обязательства по этой поддержке на столько лет, на сколько это потребуется", - отметил Казалет.

По его словам, планируется создать систему, которая обеспечит Украине постоянными и предполагаемыми источниками финансирования или вкладами для усиления способностей и поддержки ее вооруженных сил.

Он добавил, что все члены Альянса понимают, что Украина потребует помощи еще много лет.

Но цель состоит в том, чтобы НАТО больше привлекалось в координацию не только учений, но и предоставление оборудования Украине.

НАТО и страны Альянса провели много учений с украинскими военными

НАТО и страны Североатлантического союза провели много учений с украинскими вооруженными силами. Эта работа ссылалась после 2014 года и активно продолжалась до 2022 года. Были огромные программы подготовки, и я думаю, что только сами Соединенные Штаты подготовили около 100 000 украинских военнослужащих к 2022 году.

"Эта подготовка и обучение продолжалось также в течение последних двух лет, пока Украина противостояла российскому вторжению. И у нас есть программа продолжения этой подготовки и обучения в последующие месяцы и годы", - добавил Казалет.

Он подчеркнул, что на двустороннем уровне союзники также проводят эту подготовку, в частности, Великобритания и Польша, Германия, а также ЕС через миссию EUAM (Консультативная миссия ЕС в Украине. - Ред.), которая также подготовила десятки тысяч украинских военнослужащих.

По его словам, в долгосрочной перспективе сможем перейти к системе образования и подготовки, которая поможет построить более широкую оперативную совместимость, которая потребуется украинским вооруженным силам.

Обучение украинских пилотов на F-16

Напомним,украинские пилоты, проходившие обучение на F-16 в Великобритании, уже перешли к следующему этапу овладения навыками управления истребителями во Франции.

Добавим, издание The New York Times писало, что двенадцать украинских пилотов к лету этого годабудут готовы к боевым вылетам на истребителях F-16.

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