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Украина нуждается в укреплении сухопутных войск, - Уоллес

Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В настоящее время Украина нуждается в укреплении сухопутных войск для оттеснения российских войск с украинской территории.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"То, что нужно украинцам, так это возможность формировать военные формирования на земле, чтобы использовать маневр объединенными Вооруженными силами для оттеснения российских войск. Именно так можно победить атаки "живой силы", к которым сейчас вынуждены прибегать россияне... они прибегают к атакам уровня Первой мировой войны с соответствующими потерями", - заявил он.

Напомним, ранее Великобритания начала новый раунд учений для 20 тысяч украинских военных.

Кроме того, Австралия в ближайшие дни планирует отправить 70 военных для обучения украинских военнослужащих.

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