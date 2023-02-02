Украина нуждается в укреплении сухопутных войск, - Уоллес

"То, что нужно украинцам, так это возможность формировать военные формирования на земле, чтобы использовать маневр объединенными Вооруженными силами для оттеснения российских войск. Именно так можно победить атаки "живой силы", к которым сейчас вынуждены прибегать россияне... они прибегают к атакам уровня Первой мировой войны с соответствующими потерями", - заявил он.

Напомним, ранее Великобритания начала новый раунд учений для 20 тысяч украинских военных.

Кроме того, Австралия в ближайшие дни планирует отправить 70 военных для обучения украинских военнослужащих.

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