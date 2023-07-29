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Украина нуждается в системе ПВО, которые обеспечат безопасность судоходства в Черном море, - Гуменюк

Фото: руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина сейчас нуждается в более современных системах противовоздушной обороны, которые будут не только прикрывать отдельные города или участки, а смогут обеспечить безопасность судоходства во всем Черноморском регионе от террористических действий России.

Об этом заявила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Нам нужны такие средства, которые позволят на дальнем расстоянии уничтожать даже замыслы россиян относительно блокирования судоходства или разрушения безопасности в регионе. Также нам нужны противоракетные и противовоздушные средства защиты в непосредственной близости к портам", - отметила она.

При этом Гуменюк добавила, что из-за шторма в Черном море нет ни одного российского носителя ракет.

"Сейчас из-за шторма большинство кораблей российского флота спрятались на своих базах, в Черном море осталось только шесть кораблей. Среди них нет ни одного носителя ракет. Сейчас обстановка спокойная, но мы не теряем бдительности", - подчеркнула она.

Обстрелы россиян Одесской области

Российские войска в последние недели, после выхода РФ из "зерновой сделки", существенно усилили комбинированные удары с применением ракет различных типов и дронов-камикадзе по инфраструктуре Одесской и Николаевской области, в частности по морским портам и зерновым терминалам.

В частности, в ночь на 23 июля российские оккупанты выпустили по центру Одессы 19 ракет различных типов. Силы ПВО сбили девять из них. Это был один из самых массовых обстрелов Одессы с начала полномасштабной войны.

Российские ракеты попали в исторический центр города. Повреждено более 20 памятников, в частности частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. В результате удара известно о двух погибших.

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