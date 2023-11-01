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Украина усиливает ПВО, но опасность значительна. Зеленский призвал не игнорировать тревоги

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина усиливает свою противовоздушную оборону, но опасность от российских ударов остается значительной. Потому украинцам не стоит игнорировать воздушные тревоги.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

Как напомнил президент, этой ночью украинские военные уничтожили 18 дронов-камикадзе и одну ракету. В частности, в Полтавской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Хмельницкой областях. Но было несколько попаданий.

"И я прошу всех украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги и учитывать, что, хоть мы и усиливаем ПВО так, как только возможно, все же опасность значительна. Особенно в таких городах, как Харьков, как Запорожье, как Херсон. В городах и селах Херсонской и Донецкой областей. В Черниговской и Сумской. Следует быть внимательными и не относиться к опасности легкомысленно", - подчеркнул Зеленский.

Российские удары по Украине

Сегодня ночью россияне в очередной раз атаковали Украину с воздуха. Как отмечали в Воздушных силах, было несколько волн дронов-камикадзе. Российская атака была сосредоточена в основном на Полтавской области.

В частности, россияне атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. В результате атаки никто не пострадал, но предприятие пока не работает.

А уже с утра взрывы раздавались в Миргородской общине Полтавской области. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога, а военные предупреждали об угрозе ракет.

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