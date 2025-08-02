Украина усиливает "Линию дронов": ВСУ получат 8 млрд гривен на беспилотники

По данным Шмыгаля, на нужды военных будет перераспределено 8 млрд гривен. В частности на нужды воинских частей ВСУ, привлеченных к проекту "Линия дронов", и усиление беспилотных систем во вновь сформированных подразделениях.

"Это позволит обеспечить безотлагательное финансирование насущных потребностей таких подразделений как "Птицы Мадьяра", К2, "Рарог", "Ахиллес", "Немезис", "Черный лес". Они продемонстрировали высокую эффективность: только в течение прошлого месяца уничтожено 22,7 тысячи вражеских целей", - пишет Шмыгаль.

Также 1 млрд гривен будет направлено на антидроновую защиту маршрутов эвакуации и логистики.

Отдельно над вопросом финансирования проекта "Линия дронов" Украина работает с партнерами.

"В рамках двустороннего соглашения с Нидерландами предусмотрено приобретение беспилотников у украинских производителей. Благодаря этому инструменту государственный "Ощадбанк" уже предоставил банковских гарантий по контрактам на сумму 837 млн евро", - написал министр.

Маркетплейс оружия

Ранее мы писали о том, что Минобороны Украины запустило новую цифровую систему ранее в этом месяце. Она предназначена для поставки вооружения для ВСУ. В частности, каждая воинская часть сможет самостоятельно выбирать оборудование, которое ей действительно нужно, а DOT-Chain Defence обеспечивает финансирование, логистику и прямую связь с производителями без лишней бюрократии.

Подробнее об этой системе, можно узнать в материале РБК-Украина.