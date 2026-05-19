Украина усиливает борьбу с воровством зерна: уже есть первые результаты

Какие результаты дает борьба с кражей зерна

Как отметил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, уже есть практические примеры, как это влияет на решения по судам.

По его словам, в случае с сухогрузом "Caffa" в Швеции дело перешло к реальным правовым действиям с конфискацией судна, что свидетельствует о более жестком контроле за выполнением санкций.

Еще одним примером стала ситуация с судном "Panormitis" в Израиле. После дипломатического давления и огласки корабль не смог разгрузиться

В то же время реакция разная: часть стран отказывается принимать такие грузы, другие - продолжают импорт, признает Власюк.

"Нужно системное усиление санкций - с фокусом на суда, операторов, грузоотправителей и покупателей, а также введение вторичных ограничений для всех, кто вовлечен в торговлю украденным украинским зерном", - добавляет он.

Как РФ продвигает краденое зерно в Африке

Директор ООО "Украинско-Африканская торговая миссия" Артем Гудков отметил, что Россия активно использует продовольствие как инструмент геополитического влияния в Африке.

"Как бы больно не было это признавать, но россияне превратили продовольствие в такой же рычаг влияния, как нефть и газ. На примере Африки они стали одним из ключевых игроков региона - и речь идет не только об объемах поставок, а о выстроенной политической архитектуре", - пояснил он.

Проблема в том, что общий объем мирового производства не увеличился, а население растет и его нужно кормить.

"Даже те африканские страны, которые нас публично поддерживают и на нашей стороне, вынуждены покупать аграрную и продовольственную продукцию в России", - рассказал Гудков.

К тому же здесь достаточно эффективны и нерыночные инструменты.

"Наш враг использует продовольствие как инструмент влияния, иногда внедряя политику "Все или ничего". То есть, если отдельная африканская страна хочет докупать какой-то небольшой объем аграрной продукции у украинских экспортеров, то Россия угрожает аннулированием своих экспортных контрактов", - пояснил он.

В то же время свободных объемов в других странах по такой цене, как у России, взять просто негде. Украина не может полностью закрыть потребность крупных африканских стран в продовольствии.

"Поэтому правильный вопрос - не как ловить РФ на нечестности, а как построить свою торговую дипломатию, в которой украинский бизнес не будет соревноваться с государственными машинами самостоятельно. Пока этого нет - конкуренция будет неравной по определению", - рассуждает Гудков.

Как украинский МИД помогает аграрным экспортерам

В Министерстве иностранных дел сообщили, некоторые результаты уже есть - через широкий набор практических инструментов.

Это и взаимодействие на уровне экономических отделов в посольствах, и участие в выставках, и содействие в решении проблемных вопросов.

"Среди конкретных результатов дипломатического сопровождения - в 2025 году совместно с Госпродпотребслужбой открыто 19 новых рынков для украинской аграрной продукции, в 2026 году к ним добавились Алжир, Кот-д'Ивуар, Грузия и Вьетнам, всего в работе находится более 300 направлений", - пояснили в МИД в ответ на запрос издания.