Украина усиливает борьбу с воровством зерна: уже есть первые результаты

Россия продолжает использовать краденое украинское зерно как инструмент экономического и политического влияния, однако международное давление уже дает практические результаты.
Об этом говорится в материале РБК-Украина"Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе".
Как отметил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, уже есть практические примеры, как это влияет на решения по судам.
По его словам, в случае с сухогрузом "Caffa" в Швеции дело перешло к реальным правовым действиям с конфискацией судна, что свидетельствует о более жестком контроле за выполнением санкций.
Еще одним примером стала ситуация с судном "Panormitis" в Израиле. После дипломатического давления и огласки корабль не смог разгрузиться
В то же время реакция разная: часть стран отказывается принимать такие грузы, другие - продолжают импорт, признает Власюк.
"Нужно системное усиление санкций - с фокусом на суда, операторов, грузоотправителей и покупателей, а также введение вторичных ограничений для всех, кто вовлечен в торговлю украденным украинским зерном", - добавляет он.
Директор ООО "Украинско-Африканская торговая миссия" Артем Гудков отметил, что Россия активно использует продовольствие как инструмент геополитического влияния в Африке.
"Как бы больно не было это признавать, но россияне превратили продовольствие в такой же рычаг влияния, как нефть и газ. На примере Африки они стали одним из ключевых игроков региона - и речь идет не только об объемах поставок, а о выстроенной политической архитектуре", - пояснил он.
Проблема в том, что общий объем мирового производства не увеличился, а население растет и его нужно кормить.
"Даже те африканские страны, которые нас публично поддерживают и на нашей стороне, вынуждены покупать аграрную и продовольственную продукцию в России", - рассказал Гудков.
К тому же здесь достаточно эффективны и нерыночные инструменты.
"Наш враг использует продовольствие как инструмент влияния, иногда внедряя политику "Все или ничего". То есть, если отдельная африканская страна хочет докупать какой-то небольшой объем аграрной продукции у украинских экспортеров, то Россия угрожает аннулированием своих экспортных контрактов", - пояснил он.
В то же время свободных объемов в других странах по такой цене, как у России, взять просто негде. Украина не может полностью закрыть потребность крупных африканских стран в продовольствии.
"Поэтому правильный вопрос - не как ловить РФ на нечестности, а как построить свою торговую дипломатию, в которой украинский бизнес не будет соревноваться с государственными машинами самостоятельно. Пока этого нет - конкуренция будет неравной по определению", - рассуждает Гудков.
В Министерстве иностранных дел сообщили, некоторые результаты уже есть - через широкий набор практических инструментов.
Это и взаимодействие на уровне экономических отделов в посольствах, и участие в выставках, и содействие в решении проблемных вопросов.
"Среди конкретных результатов дипломатического сопровождения - в 2025 году совместно с Госпродпотребслужбой открыто 19 новых рынков для украинской аграрной продукции, в 2026 году к ним добавились Алжир, Кот-д'Ивуар, Грузия и Вьетнам, всего в работе находится более 300 направлений", - пояснили в МИД в ответ на запрос издания.
Россия годами вывозит зерно с оккупированных украинских территорий, но следы тщательно скрывает - документы подменяют еще до того, как судно достигает порта назначения.
Недавно между Украиной и Израилем вспыхнул дипломатический скандал из-за покупки ворованного зерна с временно оккупированных территорий.
После этого Израильская ассоциация импортеров сельхозпродукции предложила заключить меморандум с Украиной, чтобы в дальнейшем согласовывать прибытие судов с зерном и проверять его происхождение.
Впрочем, как оказалось, ворованное украинское зерно покупает не только Израиль. Речь идет о странах Африки и не только.