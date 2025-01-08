Украина усиливает безопасность границы, в частности с Беларусью: в ГПСУ рассказали детали

Демченко отметил, что безопасность границы является крайне важной, поскольку включает защиту от противоправной деятельности, усиление безопасности в приграничных районах и открытость для трансграничного движения, в частности для лиц, пересекающих границу с добрыми намерениями.

По его словам, безопасность границы и укрепление государственной границы определены планом внутренней устойчивости Украины, о котором говорил президент Владимир Зеленский.

Спикер ГПСУ отметил, что нужно укреплять границу в инженерном плане, в частности не только уничтожать объездные пути, создавать сплошные рвы, но и устанавливать разного рода заграждения.

Он добавил, что активно работают над расширением системы видеонаблюдения, установлением максимального количества видеокамер для контроля каждого участка границы и быстрой реакции групп реагирования на попытки незаконного пересечения.

По словам Демченко, подходы к укреплению границы зависят от различных участков: граница со странами Европейского Союза (примерно 1400 км), граница с Молдовой (около 1200 км) и граница с Беларусью (более 1080 км).

"Активно мы уделяем внимание и границе с Беларусью, ведь это направление для нас является угрожающим. На этом участке, кроме инженерного укрепления, также происходит создание фортификационных укреплений, опорных пунктов, огневых позиций, системы траншей и окопов, чтобы наши воины, которые находятся на этом направлении, имели все возможности противодействовать любой угрозе, если такая будет происходить повторно с территории Беларуси", - рассказал спикер.