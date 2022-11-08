Украина погрузится в темноту? В СНБО рассказали о мифах по веерным отключениям

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

ФЕЙК 1. Россияне атакуют энергетические объекты в Украине с конца февраля, но отключения начались только в октябре. Следовательно, это сговор энергетических компаний и правительства.

ПРАВДА. Атаки на объекты энергетической инфраструктуры действительно начались с начала полномасштабного вторжения. И украинская энергосистема их достойно выдерживала.

Но с октября россияне массово и целесообразно уничтожают именно энергетическую инфраструктуру. Их атаки приобрели беспрецедентные масштабы. Удары крылатых ракет и иранских дронов почти ежедневно направлены, прежде всего, на гидро- и тепловые электростанции, трансформаторные подстанции, линии электропередач. То есть как на объекты генерации, так и на распределение и транспортировку электроэнергии, из-за чего даже производимая энергия не всегда может попасть к потребителю.

Цели для атак российские военные определяли вместе с российскими энергетиками, поскольку последние знают, как создать максимум проблем для энергосистемы. Именно из-за этих системных разрушений приходится прибегать к отключениям.

ФЕЙК 2. Электроэнергии достаточно для всех, просто власти продают ее за границу, зарабатывая большие средства.

ПРАВДА. Экспорт электроэнергии запретили сразу после начала масштабных атак на энергетическую инфраструктуру - 11 октября. Данные по импорту и экспорту электроэнергии согласно международным стандартам открыты, поэтому каждый при желании может это проверить. Цены на европейских рынках электроэнергии начали падать из-за стабилизации цен на газ. В октябре в некоторые часы выходного дня ценовые индексы базовой нагрузки в этих странах были даже ниже, чем на рынке "на сутки вперед" Украины.

ФЕЙК 3. Власти и энергетики не защищают энергетическую инфраструктуру от российских атак.

ПРАВДА. Энергетическую инфраструктуру прикрывает украинская ПВО, сбивающая большинство российских ракет. Энергетики также пытаются оградить объекты, укрепляя их всеми возможными средствами. Это позволяет снизить масштабы разрушений, но полностью избежать их невозможно. И Украина действительно нуждается в большей системе ПВО для защиты энергетических объектов, о чем постоянно ведутся переговоры с нашими западными партнерами.

ФЕЙК 4. Россияне скоро уничтожат всю украинскую электроэнергетику, и Украина погрузится в темноту.

ПРАВДА. Украина имеет разветвленную и мощную энергетическую систему. Она создавалась в советские времена в расчете на высокий уровень потребления гигантов промышленности. Значительная проектная мощность украинской энергосистемы и ежедневная героическая работа энергетиков по восстановлению поврежденных объектов не позволят россиянам устроить в Украине тотальный блэкаут.

ФЕЙК 5. Удары по тепловым электростанциям не должны оказывать существенного влияния на стабильность системы, так как большую часть электроэнергии в Украине производит атомная энергетика.

ПРАВДА. Во-первых, россияне захватили крупнейшую в Европе АЭС - Запорожскую, способную генерировать до 20% от всей мощности электрогенерации в Украине. И не раз ее обстреливали, разрушив все высоковольтные линии связи. Из-за постоянных обстрелов и размещения вооружения возле атомных блоков станция остановлена, и не может производить электроэнергию, кроме как для собственных нужд.

Во-вторых, тепловая генерация критически важна для балансировки энергосистемы в пиковые часы (с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 23:00). К тому же уничтожено или оккупировано почти 90% ветро- и 40% солнечной генерации.

ФЕЙК 6. Власти не помогают энергетическим компаниям преодолевать последствия разрушений.

ПРАВДА. Во-первых, правительство работает с предприятиями, являющимися крупными потребителями электронергии, чтобы те по возможности корректировали графики работы для уменьшения нагрузки на сеть в пиковые часы. Во-вторых, идет работа с международными партнерами, которые помогают поддерживать и восстанавливать украинскую энергосистему.

Создан Фонд энергетической поддержки вместе с Секретариатом Энергетического сообщества. Также вместе с Секретариатом Минэнерго координирует поставки в Украину как гуманитарную помощь оборудования и материалов для ремонтов и восстановления энергетических объектов и сетей. Заявки для распределения такой помощи предоставляют все компании энергосектору - и государственные, и частные. Объемы снабжения измеряются сотнями тонн из десятков страны мира. Но, ввиду масштабов обстрелов, энергетики нуждаются еще больше. Потому украинское правительство продолжает переговоры с партнерами об усилении поддержки.