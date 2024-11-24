Украина - не полигон. Зеленский рассказал, сколько авиаударов нанесла РФ за неделю

Россия выпустила по Украине за последнюю неделю сотни бомб и дронов. Также оккупанты атаковали Украину более 20 ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Как отметил глава государства, сигнал воздушной тревоги на этой неделе звучал почти каждый день по всей Украине. Только этой ночью силы ПВО сбили около 50 ударных дронов.
По словам Зеленского, в течение последней недели Россия применила более 800 управляемых авиационных бомб, около 460 ударных дронов и более 20 ракет разных типов против Украины.
"Украина не является полигоном для испытания оружия. Украина - суверенное и независимое государство. Но Россия до сих пор продолжает свои попытки уничтожить наших людей, посеять страх и панику, ослабить нас", - подчеркнул президент.
Зеленский заявил, что Украине нужно больше средств ПВО, и над этим страна работает с партнерами.
На этой неделе Россия впервые применила против Украины новую баллистическую ракету. Оккупанты направили удар по Днепру. Воздушные силы ВСУ сообщали, что это была межконтинентальная баллистическая ракета.
В сети предполагали, что Россия впервые использовала ракету "Рубеж". Больше об этой ракете - узнайте в материале РБК-Украина.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что это якобы был испытательный пуск ракетной системы "Орешник". Украинская разведка сообщила, что россияне выпустили по Днепру ракету из комплекса "Кедр".
Начальник ГУР Кирилл Буданов объяснял, что речь идет об одной и той же ракете, использованное Путиным название "Орешник" - это ракетная программа, а "Кедр" - ракетная система.
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