Украина покидает ЧМ по баскетболу 3х3 после драматического поражения от Бразилии

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 потерпела третье поражение подряд на чемпионате мира, который проходит в столице Монголии - Улан-Баторе. В напряженном матче против Бразилии наши девушки были в шаге от победы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
После неудач в матчах против Испании и Германии, подопечные Юрия Процюка уступили Бразилии с минимальным счетом - 20:21.
Этот результат окончательно лишил "сине-желтых" шансов на выход в плей-офф турнира.
Игра началась активно со стороны обеих команд. Украинки первыми открыли счет, но соперницы быстро ответили и завладели инициативой.
Несмотря на это, наши баскетболистки держались в игре, отставание было незначительным. В этом матче сборная Украины действовала осторожнее, чем в предыдущих, и меньше фолила.
Удачную игру показали Мириам Уро-Ниле и Дарья Дубнюк, которые результативными действиями поддерживали команду.
После тайм-аута при счете 11:9 в пользу Бразилии украинки сумели перехватить инициативу. Дубнюк даже вывела Украину вперед - 20:19.
Однако решающий бросок сделали именно бразильянки - дальнее попадание принесло им победу 21:20.
На турнире в составе сборной Украины выступают четыре игрока:
Результат последнего поединка группового этапа против хозяек турнира - сборной Монголии - никак не влияет на турнирное положение украинской команды. Украина вне плей-офф
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