Украина согласилась на "22 конкретных условия" США о прекращении войны с РФ, - Келлог

Представители США на встрече в Великобритании на прошлой неделе представили делегатам от Киева свои 22 условия для завершения российско-украинской войны. Украинская сторона дала согласие на предложения Вашингтона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального посланника президента США по вопросам Украины Кита Келлога в эфире Fox News.
Он отметил, что в Лондоне 23 апреля на встрече американская сторона "сидела с украинской командой, и с европейцами также".
"И у нас было 22 конкретных условия, с которыми они согласились", - сказал Келлог.
Спецпосланник Трампа рассказал, что "первое, чего они хотят, и что они имеют, - это очень всеобъемлющее и постоянное прекращение огня... минимум на 30 дней".
"Почему 30 дней важны? Потому что они могут стать основой для постоянной мирной инициативы", - пояснил Келлог.
Ранее спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог раскритиковал предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии с Украиной на 9 мая. Он назвал идею главы Кремля абсурдной, поскольку прекращать огонь необходимо минимум на 30 дней.
Добавим, недавно глава МИД РФ Сергей Лавров придумал оправдание отказу от перемирия с Украиной на 30 дней. По его словам, Москва боится, что во время перемирия с Украиной ее западные партнеры помогут укрепить ВСУ.
Напомним, 23 апреля в столице Великобритании Лондоне состоялись переговоры с участием представителей Украины, США, Великобритании, Франции и Германии. Изначально планировалось, что встреча будет проходить на уровне министров, однако госсекретарь США Марко Рубио ее проигнорировал.
В итоге переговоры в Лондоне прошли на более низком уровне: с участием советников по вопросам национальной безопасности.
Также добавим, что главы Минобороны и главы МИД Украины и Великобритании провели отдельные двусторонние встречи. От США на переговорах присутствовал специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог.
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