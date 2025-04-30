Украина согласилась на "22 конкретных условия" США о прекращении войны с РФ, - Келлог

Он отметил, что в Лондоне 23 апреля на встрече американская сторона "сидела с украинской командой, и с европейцами также".

"И у нас было 22 конкретных условия, с которыми они согласились", - сказал Келлог.

Спецпосланник Трампа рассказал, что "первое, чего они хотят, и что они имеют, - это очень всеобъемлющее и постоянное прекращение огня... минимум на 30 дней".

"Почему 30 дней важны? Потому что они могут стать основой для постоянной мирной инициативы", - пояснил Келлог.