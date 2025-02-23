Украина подавала запрос о гумпомощи для Курской области, но РФ не согласилась, - ООН

Украина подавала запрос в ООН о гуманитарной помощи для Курской области. Однако Россия не дала согласия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора системы ООН в Украине и гуманитарного координатора Матиаса Шмале в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы - организация, которая принадлежит государствам-членам, в том числе и Украине. Любая страна-член имеет право обратиться в ООН с просьбой о помощи. Был запрос от украинских властей о помощи в решении гуманитарных потребностей в Курской области", - сказал он.

По словам Шмале, представительство ООН ответило, что можем рассмотреть, какую поддержку сможет оказать жителям Курской области.

Он объяснил, что для осуществления гуманитарной помощи в ООН должны оценить потребности, а также получение согласования от двух сторон. В случае с Курской областью РФ не предоставила такого согласия.

"Поскольку это российская территория, нам нужно, чтобы российское правительство согласилось, что мы приедем и окажем гуманитарную поддержку. Пока нет согласия, что мы можем оказывать гуманитарную помощь. Но мы готовы оказывать помощь людям, которые в этом нуждаются в Курской области", - заявил Шмале.