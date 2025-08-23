RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Украина не подарит свою землю оккупанту, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинский флаг - это цель и мечта для наших людей на временно оккупированных территориях. И они точно знают, что Украина не подарит свою землю оккупанту.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление во время торжеств ко Дню Государственного флага.

"Этот флаг - это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они берегут этот флаг, потому что знают - мы свою землю не подарим оккупанту", - заявил президент Украины.

По словам Зеленского, Украина объединяет лучших, и она уже сделала общим мнение многих, что только вместе с Украиной может быть достигнута гарантированная безопасность для демократических наций.

"Пусть каждый, кто сделал свой собственный вклад в такую силу украинских цветов, услышит сегодня слова благодарности. Это абсолютно заслуженно", - добавил глава государства.

 

День Государственного флага

Напомним, что официально День Государственного флага был закреплен указом президента Украины Леонида Кучмы № 987/2004 "О Дне Государственного Флага Украины" от 23 августа 2004 года.

В 2009 году Виктор Ющенко начал ежегодную общенациональную церемонию его поднятия, о чем говорится в указе № 602/2009 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 23 августа 2004 года N 987".

С тех пор ежегодно 23 августа по всей Украине поднимают сине-желтые флаги, отдавая дань уважения нашей истории, борцам за свободу и каждому украинцу, который сегодня под этим символом борется за независимость.

