Украина начинает переговоры с США и ЕС по возобновлению авиаперевозок, - Кубраков

Пока рано говорить о каких-то сроках, подчеркнул министр. Но украинская сторона уже передает регуляторам свое видение, как рынок будет работать в условиях военного положения, а также свою оценку рисков, подходы и алгоритмы.

"Примеров, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не так много. Израиль - это самый успешный пример. Мы много времени проводили и проводим консультации с администрацией гражданской авиации Израиля", - сказал Кубраков.

По его словам, на уровне планов есть разные сценарии по количеству аэропортов, которые могут быть открыты в Украине.

"Нам важно услышать первую официальную обратную связь от регуляторов", - добавил министр.

Кубраков заверил, что есть европейские авиакомпании, которые интересуются и хотят быть первыми при возобновлении работы украинского авиарынка, но отказался их называть. Переговоры, по его словам, также идут и с тремя украинскими компаниями.

"Они тоже подтверждают, конечно, что они хотят летать здесь, это их базовые аэропорты, их базовая страна", - сказал министр.

Что же касается создания собственного национального авиационного оператора, то пока, как пояснил Кубраков, во время войны это точно не является главным приоритетом, но потом к этому вопросу нужно будет вернуться.

Открытие аэропортов в Украине

Напомним, в июне 2023 года в Украине стали обсуждать возможность открытия аэропорта "Львов" по примеру зернового коридора.

В июле прошлого года руководство компании Ryanair посетило Украину и провело переговоры с руководством аэропорта Борисполь о возобновлении полетов после окончания войны.

Исполнительный директор авиакомпании тогда заявлял, что до конца 2023 года Ryanair может возобновить полеты по Украине.