Украина начала разработку модели Системы интегрированной обороны: 5 главных направлений

В Министерстве обороны Украины состоялось стартовое заседание рабочей группы по разработке модели Системы интегрированной обороны, направленной на усиление военной, геополитической и экономической состоятельности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
По данным министерства, в рамках разработки модели предполагается наработка ряда предложений по изменению законодательства, а также создание соответствующих политик для развития интегрированной экосистемы обороны, которая усилит военную и институциональную мощь государства.
"Разрабатывая модель мы действуем системно и интегрированно - все ключевые проекты институционального развития Минобороны разрабатываются с учетом видения будущей модели. Определены пять приоритетов, которые нужно проработать, чтобы построить качественную интегрированную модель", - отметил заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.
Рабочая группа будет работать по пяти главным направлениям:
Министерство заявило, что в рабочую группу вошли 176 представителей от ключевых оборонных ведомств, министерств, научных и исследовательских учреждений.
Результаты работы группы будут представлены до конца текущего года.
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