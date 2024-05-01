RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина начала разработку модели Системы интегрированной обороны: 5 главных направлений

Фото: Минобороны приступило к разработке модели Системы интегрированной обороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Министерстве обороны Украины состоялось стартовое заседание рабочей группы по разработке модели Системы интегрированной обороны, направленной на усиление военной, геополитической и экономической состоятельности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

По данным министерства, в рамках разработки модели предполагается наработка ряда предложений по изменению законодательства, а также создание соответствующих политик для развития интегрированной экосистемы обороны, которая усилит военную и институциональную мощь государства.

"Разрабатывая модель мы действуем системно и интегрированно - все ключевые проекты институционального развития Минобороны разрабатываются с учетом видения будущей модели. Определены пять приоритетов, которые нужно проработать, чтобы построить качественную интегрированную модель", - отметил заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

Главные направления

Рабочая группа будет работать по пяти главным направлениям:

  • Военная политика, институциональность и международное сотрудничество;
  • Военно-техническая политика;
  • Политика управления человеческим капиталом;
  • Политика управления оборонными ресурсами;
  • Национальное сопротивление.

Министерство заявило, что в рабочую группу вошли 176 представителей от ключевых оборонных ведомств, министерств, научных и исследовательских учреждений.

Результаты работы группы будут представлены до конца текущего года.

Напомним, сегодня в Минобороны сообщили, что Украина будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний. Подробнее о том, почему это важно и что дает Украине можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины