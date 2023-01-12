В Беларуси задержан бывший кандидат в президенты Дмитриев

Журналистам информацию о задержании подтвердила коллега Дмитриева. Они сообщают, что сейчас он находится в изоляторе Окрестина в Минске, его телефон не отвечает. Также невозможно дозвониться его соратнице на выборах Татьяны Короткевич.

Напомним, что в 2020 году кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев призвал расследовать действия власти во время пандемии.

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