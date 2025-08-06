Украина планирует в сентябре начать эксгумации украинцев на территории Польши

По его словам, в декабре прошлого года стороны обменялись списками возможных мест для таких работ: поляки передали 13 локаций, украинцы - четыре.

Сейчас такие работы ведут на Збоищах во Львове, где эксгумируют останки польских солдат, погибших в начале Второй мировой войны.

"Украинская сторона готовится к таким работам на территории Польши - в поселке Юречкова. Планируем провести подготовительный выезд туда в середине августа, а в сентябре - начать раскопки. Хотим успеть до начала сезона дождей", - рассказал Наджос.