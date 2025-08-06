RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Украина планирует в сентябре начать эксгумации украинцев на территории Польши

Фото: Украина планирует в сентябре начать эксгумации украинцев на территории Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В сентябре 2025 года Украина планирует начать эксгумацию останков украинцев, которых неподобающе похоронили на территории Польши.

Как сообщает РБК-Украина, заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос рассказал в интервью "Укринформу".

По его словам, в декабре прошлого года стороны обменялись списками возможных мест для таких работ: поляки передали 13 локаций, украинцы - четыре.

Сейчас такие работы ведут на Збоищах во Львове, где эксгумируют останки польских солдат, погибших в начале Второй мировой войны.

"Украинская сторона готовится к таким работам на территории Польши - в поселке Юречкова. Планируем провести подготовительный выезд туда в середине августа, а в сентябре - начать раскопки. Хотим успеть до начала сезона дождей", - рассказал Наджос.

 

Эксгумация жертв Волынской трагедии

Напомним, в апреле в Украине начали эксгумацию жертв Волынской трагедии - граждан Польши, погибших в 1945 году.

Это была первая эксгумация жертв Волынской трагедии за много лет.

В мае мая Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины рассказало, что уже найдены останки более 30 человек. Эксгумированы более 20 человек. Кроме того, было обнаружено и изъято довольно значительное количество артефактов: пуговиц, ботинок, монет.

Также в августе на территории бывшего кладбища на Збоищах во Львове начались совместные поисково-эксгумационные работы украинско-польской экспедиции.

Волынская трагедия

В годы Второй мировой войны в условиях немецкой оккупации на территории Украины действовало сразу несколько партизанских объединений. Среди них Украинская повстанческая армия (УПА) и польская Армия Крайова. Они преимущественно вели борьбу на Волыни.

В 1943-1944 годах происходили этнические чистки украинцев и поляков, которые получили название Волынская трагедия. Установлены имена около 30 тысяч польских и около 10 тысяч украинских жертв.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаПольшаВолынская трагедияМинистерство культуры