Украина планирует новый экспортный маршрут через Дунай для преодоления польской блокады

Украина планирует открыть дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта агропродукции, поскольку польские протестующие блокируют сухопутную границу с Европейским союзом.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"В наших планах на этот год - устранить все искусственные препятствия для экспортеров и мы работаем над улучшением внутренней логистики. Мы планируем контейнерные перевозки через верхний Дунай, поскольку Румыния более предсказуема, чем польская граница", - сказал Кубраков.

По его словам, предложенный новый маршрут будет проходить от украинского порта Измаил до румынской Констанцы и дунайских портов Германии.

В то же время "Украинское Дунайское пароходство" уже построило вторую крупнотоннажную баржу SLG для доставки грузов.

Блокада границы

Напомним, ранее польские фермеры заявили, что с 20 февраля заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также идет о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам.

9 февраля польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, было затруднено движение грузовиков и поездов. Позже стало известно, что они разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной - КПП "Шегини-Медика".

Уже 12 февраля польские фермеры заблокировали еще два КПП на границе с Украиной. Также протест они продолжили и на пункте пропуска "Медика - Шегини".

Кроме того, польские протестующие приступили к более жесткому ограничению движения транспорта на границе с Украиной.

А сегодня вечером польские протестующие ослабили ограничение движения легковых автомобилей и автобусов возле границы с Украиной.

Что происходит на украино-польской границе - читайте в материале РБК-Украина.