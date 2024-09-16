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Украина планирует присоединиться к разминированию Черного моря, но формат еще определяется, - Боднар

Фото: посол Украины в Турции Василий Боднар (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук, Роман Кот

Украина намерена принять участие в разминировании Черного моря в рамках инициативы НАТО. Она важна с точки зрения того, чтобы обеспечить безопасный маршрут поставок украинской продукции на мировые рынки.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Это очень хорошая инициатива, которая реализуется в рамках НАТО. Она является довольно мирной инициативой, которая не раздражает страну-агрессора, но одновременно является проактивной, поскольку позволяет создать более безопасные условия и для нас, и для прибрежных государств, которые принадлежат к НАТО, и так же являются частью Черного моря", - заявил он. 

По словам посла, с самого начала этой инициативы Украина обратилась к турецкой стороне с предложением участия в качестве полноправного члена.

"Поскольку Украина является кандидатом на членство в НАТО, то, конечно, формальных возражений не было. В то же время есть определенные временные рамки, по которым надо работать с турецкой стороной. Прежде всего их беспокойство вызывает то, чтобы наше участие непосредственно какими-то кораблями или военнослужащими не создавало угрозы для всего проекта, поскольку российская сторона может тогда считать эти корабли потенциальными объектами для нападения", - рассказал он.

Боднар добавил, что Украина сейчас развивает внутреннюю коммуникацию через соответствующие каналы.

"Мы делимся той информацией, которая у нас имеется, о возможных зонах загрязнения минами, о том, как можно эту инициативу усовершенствовать. И скорее всего, я думаю, что в течение этого года мы выстроим механизмы участия украинской стороны именно в этом проекте для того, чтобы иметь информацию из первых источников и также позже применять свои мощности", - добавил он. 

Разминирование Черного моря

Болгария, Румыния и Турция объединили усилия для создания совместной группы по разминированию Черного моря. Инициатива, запущенная в январе 2024 года, направлена на борьбу с морскими минами, которые угрожают безопасности судоходства и экспорта зерна из Украины.

11 января министры обороны трех стран подписали меморандум о сотрудничестве в Стамбуле. Операция по поиску мин началась 1 июля для обеспечения безопасности судов Черного моря, особенно для украинского экспорта.

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