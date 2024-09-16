Украина планирует присоединиться к разминированию Черного моря, но формат еще определяется, - Боднар

"Это очень хорошая инициатива, которая реализуется в рамках НАТО. Она является довольно мирной инициативой, которая не раздражает страну-агрессора, но одновременно является проактивной, поскольку позволяет создать более безопасные условия и для нас, и для прибрежных государств, которые принадлежат к НАТО, и так же являются частью Черного моря", - заявил он.

По словам посла, с самого начала этой инициативы Украина обратилась к турецкой стороне с предложением участия в качестве полноправного члена.

"Поскольку Украина является кандидатом на членство в НАТО, то, конечно, формальных возражений не было. В то же время есть определенные временные рамки, по которым надо работать с турецкой стороной. Прежде всего их беспокойство вызывает то, чтобы наше участие непосредственно какими-то кораблями или военнослужащими не создавало угрозы для всего проекта, поскольку российская сторона может тогда считать эти корабли потенциальными объектами для нападения", - рассказал он.

Боднар добавил, что Украина сейчас развивает внутреннюю коммуникацию через соответствующие каналы.

"Мы делимся той информацией, которая у нас имеется, о возможных зонах загрязнения минами, о том, как можно эту инициативу усовершенствовать. И скорее всего, я думаю, что в течение этого года мы выстроим механизмы участия украинской стороны именно в этом проекте для того, чтобы иметь информацию из первых источников и также позже применять свои мощности", - добавил он.