Украина – Северная Македония: кадры и слова перед матчем отбора к Евро-2024

Украина – Северная Македония

14 октября, 16:00, Прага, "Летна", трансляция на "Суспильне" (региональные каналы) и MEGOGO

Ко второму противостоянию с балканцами команда Сергея Реброва подходит с кадровыми проблемами. "Сине-желтые" потеряли сразу двух звезд правого фланга из-за травм (Ярмоленко, Цыганков). Так шанс проявить себя на любимой позиции получит Зубков. Зато много вариантов на других позициях.

Проблемы киевского "Динамо" в обороне повысили вероятность появления на последнем рубеже Трубина или Ризныка вместо Бущана. Усилить конкуренцию в центре поля будет пытаться Малиновский, который предыдущий сбор национальной команды пропустил за неимением игровой практики. А на вероятно одно место в нападении претендентов четверо – Довбик, Яремчук, Ванат и Русин.

Турнирное положение обязывает обе команды играть на победу. Для выхода на Евро-2024 сборная Украины должна побеждать и македонцев, и мальтийцев на следующей неделе. А еще надеяться на осечку сборной Италии либо победить "Скуадру Адзурру" в ноябре. Ребров, однако, пока в таблицу не заглядывал.

"Я ее вообще не видел. У нас сейчас семь очков… Я всегда говорил, что нужно концентрироваться на каждом матче. Сейчас у нас поединок с Северной Македонией. Не надо думать, что будет потом. Надо сделать все возможное, чтобы взять три важных очка. и двигаться дальше", – объяснил тренер.

Наставника "сине-желтых" можно понять. Он дебютировал в должности с валидольного первого поединка против балканцев. Тогда украинская команда "горела" 0:2 в перерыве, но оформила невероятный камбэк во второй половине. Подобных эмоциональных качелей в этот раз хотелось бы избежать.

Ориентировочные составы на матч Украина – Северная Македония

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Зубков, Судаков, Зинченко, Мудрик – Довбик

Северная Македония: Димитриевски – Манев, Муслиу, Серафимов, Алиоски – Асковски, Барди – Алими, Атанасов, Эльмас – Миовски

Прогноз РБК-Украина Sport – 2:0

Так повелось, что после феерических матчей вторые свидания соперников проходят спокойнее. На стороне "сине-желтых" высший класс футболистов. Он и должен гарантировать размеренное течение событий по сценарию штаба Реброва. А то, что аналитическая работа после тяжелой победы в Скопье проделана – нет сомнений.