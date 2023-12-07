Украина после победы хочет вытеснить РФ с рынка оружия на Глобальном Юге

Конференция оборонных индустрий

В Вашингтоне проходит конференция оборонных индустрий DFNC1: US Edition. Ее целью является обеспечение поддержки высокого уровня сотрудничества между предприятиями оборонной промышленности из Украины и США. В первый день мероприятия был подписан меморандум с Министерством обороны США о сотрудничестве по совместному производству и обмену техническими данными.

"Украина - единственная страна мира, которая сражается в полномасштабной войне против врага, который имеет мощную индустрию. Для нас вопросом выживания является создание военной индустрии, которая соответствует масштабу промышленных мощностей врага", - заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Украина планирует вытеснить Россию с рынка оружия на Глобальном Юге

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Украина предлагает партнерам посмотреть на оборонную промышленность нашей страны как на возможность быстро наращивать производственные мощности и усовершенствовать свою продукцию, а также обеспечить ее эффективность в реальных боевых условиях.

"Возможность открывать новые рынки - ведь кроме пополнения складов стран НАТО, после нашей победы украинские производители, которые имеют опыт перехода от вооружений советского образца к вооружениям стандарта НАТО, могут передать этот опыт тем странам Глобального Юга, которые сейчас зависят от поставок вооружений из России", - добавил Камышин.

Визит украинской делегации в США

Украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и Рустемом Умеровым прибыла в США и провела встречи с законодателями, чиновниками и бизнесом Штатов.

В частности, в Пентагоне заявили о переговорах Умерова и Ллойда Остина "за закрытыми дверями".

Вчера, 6 декабря, в Вашингтоне состоялся новый форум оборонных индустрий. Президент Владимир Зеленский пригласил оборонные компании США к сотрудничеству с нашей страной.