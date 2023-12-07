RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина после победы хочет вытеснить РФ с рынка оружия на Глобальном Юге

Фото: Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Сергей Пышкин

После победы украинские производители поделятся опытом перехода от вооружений советского образца к вооружениям стандарта НАТО, что позволит Глобальному Югу избавиться от зависимости от оружия России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Конференция оборонных индустрий

В Вашингтоне проходит конференция оборонных индустрий DFNC1: US Edition. Ее целью является обеспечение поддержки высокого уровня сотрудничества между предприятиями оборонной промышленности из Украины и США. В первый день мероприятия был подписан меморандум с Министерством обороны США о сотрудничестве по совместному производству и обмену техническими данными.

"Украина - единственная страна мира, которая сражается в полномасштабной войне против врага, который имеет мощную индустрию. Для нас вопросом выживания является создание военной индустрии, которая соответствует масштабу промышленных мощностей врага", - заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Украина планирует вытеснить Россию с рынка оружия на Глобальном Юге

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Украина предлагает партнерам посмотреть на оборонную промышленность нашей страны как на возможность быстро наращивать производственные мощности и усовершенствовать свою продукцию, а также обеспечить ее эффективность в реальных боевых условиях. 

"Возможность открывать новые рынки - ведь кроме пополнения складов стран НАТО, после нашей победы украинские производители, которые имеют опыт перехода от вооружений советского образца к вооружениям стандарта НАТО, могут передать этот опыт тем странам Глобального Юга, которые сейчас зависят от поставок вооружений из России", - добавил Камышин.

Визит украинской делегации в США

Украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и Рустемом Умеровым прибыла в США и провела встречи с законодателями, чиновниками и бизнесом Штатов.

В частности, в Пентагоне заявили о переговорах Умерова и Ллойда Остина "за закрытыми дверями".

Вчера, 6 декабря, в Вашингтоне состоялся новый форум оборонных индустрий. Президент Владимир Зеленский пригласил оборонные компании США к сотрудничеству с нашей страной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине