Украина подтвердила удар по химзаводу в Брянской области

По данным СБС, завод производит порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива.

В частности боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, крылатых авиационных ракет "Х-59", вооружения ТОС-1 "Тосочка", системы дистанционного минирования "Земледелие", а также осуществляет капитальный ремонт РСЗО "Град", "Ураган" и "Торнадо-Г".

"Эта операция стала образцом координации между разведкой, ракетными войсками, реактивной артиллерией и беспилотными системами. Дроны удачно отвлекли российскую ПВО, открыв путь для ракет, которые точно поразили основные цели. А беспилотники дальнего действия после ракетного удара уничтожили подстанции и другую важную инфраструктуру", - сказано в сообщении.

Атака на химзавод в Брянске

Вчера вечером российские СМИ начали заявлять об атаке на химический завод, который производит порох, взрывчатку и твердотопливные компоненты для ракетного топлива. Предприятие относится к холдингу "Техмаш", который выполняет государственный оборонный заказ России.

До этого завод в Брянской области был атакован дронами в апреле 2024 года. Тогда в результате атаки начался пожар в недостроенном корпусе. При этом в другом корпусе беспилотник пробил кровлю.