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Украина подтвердила экспертную встречу с иранцами по использованию Россией дронов: детали

Фото: спикер МИД Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Елизавета Драбкина

Украинские специалисты на встрече с иранскими экспертами подчеркнули, что последствия сотрудничества с РФ будут несопоставимыми с возможной выгодой.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в комментарии РБК-Украина.

"Такая экспертная встреча действительно состоялась. Подробности я разглашать не могу, в то же время могу заверить, что украинская сторона продолжает принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование иранского оружия со стороны России для войны против Украины", - сказал он.

Николенко отметил, что Украина довела до сведения Ирана позицию о том, что последствия соучастия в агрессии России будут несопоставимыми с потенциальной выгодой от сотрудничества со страной-агрессором.

Напомним, иранские СМИ сообщали о проведении экспертной встречи украинских и иранских специалистов для расследования вопроса использования россиянами дронов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран продолжает поставлять вооружение в РФ, а транспортировка осуществляется с помощью самолетов и кораблей.

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