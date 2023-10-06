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Украина "подтолкнула очередь": Боррель сделал заявление о процессе расширения ЕС

Фото: Жозеп Боррель, высокопоставленный дипломат ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Озвученный ранее 2030 год как срок расширения Европейского союза рассматривается только как ориентир. Поскольку благодаря Украине этот процесс будет идти быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля перед началом неформального саммита ЕС в Гранаде в Испании.

"Это политический горизонт... Но это не означает точные сроки", - отметил он.

Таким образом глава европейской дипломатии прокомментировал журналистам фразу главы Европейского совета Шарля Мишеля о том, что ЕС может пополниться новыми членами только в 2030 году.

По словам Борреля, целью назначения подобной даты была "мобилизация политической энергии для того, чтобы начать движение".

Также он высказал мнение, что руководство Евросоюза и так потратило много времени для расширения состава блока, и ожидает ускорения процесса расширения благодаря заявке Украины как кандидата на вступление в ЕС.

"Она "подтолкнула" очередь, и очередь будет двигаться, и мы будем двигаться быстрее", - добавил Боррель.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, еще в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Теперь страна должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров, а недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

Расширение Евросоюза

Еврокомиссия также планирует сделать "существенные предложения" по расширению ЕС уже в октябре этого года.

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Жозеп БоррельВступление в ЕС