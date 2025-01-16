Украина подпишет с Британией соглашение о партнерстве на 100 лет: что оно предусматривает

Украина и Великобритания сегодня, 16 января, заключат важное соглашение о 100-летнем партнерстве. Цель соглашения - углубление связей в оборонной и невоенной сферах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Ожидается, что соглашение будет подписано сегодня, когда премьер-министр Британии Кир Стармер прибыл в Украину с официальным визитом. Соглашение будет базироваться на девяти основных "столпах".

Договор усилит военное сотрудничество в сфере морской безопасности с помощью новой структуры по укреплению безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей и сдерживания российской агрессии.

Соглашение объединит экспертов для развития научного и технологического партнерства в таких областях, как здравоохранение, агротехнологии, космос и беспилотники, а также для построения дружеских отношений с помощью учебных проектов. Кроме того, будет запущена схема проверки зерна для отслеживания украденного зерна с оккупированных украинских территорий, которую разработала Великобритания.

Соглашение также закрепляет за Великобританией статус партнера для украинского энергетического сектора, стратегии добычи важнейших полезных ископаемых и производства экологически чистой стали.

Договор и политическая декларация, которые образуют 100-летнее партнерство, будут представлены в парламенте в ближайшие недели.

Также в правительстве Британии отметили, что Стармер объявит о выделении 40 млн фунтов стерлингов (более 47 млн долларов) на новую программу восстановления экономики, которая позволит разблокировать сотни миллионов частного кредитования для поддержки роста и экономической устойчивости малого и среднего бизнеса в Украине.