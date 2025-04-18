Украина подписала с США меморандум: инвестиции в недра и восстановление уже на горизонте

"Сегодня сделали шаг к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе наших команд и намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", - говорится в заявлении чиновницы.

Также Свириденко заявила, что украинская сторона готовит создание Фонда инвестиций в восстановление Украины.

"Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов - именно с такой целью команды работают над документом", - говорится в публикации чиновницы в сети.

Свириденко акцентировала на важности того, то "мы подтверждаем нашими договоренностями стремление Американского народа инвестировать вместе с Украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину".

"Впереди - финализация текста Соглашения и его подписание. А дальше - ратификация парламентами", - отметила глава Минэкономики Украины.

Также Свириденко выразила благодарность "нашим техническим командам - украинской и американской - за профессиональную, конструктивную и быструю работу".

Соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых

Напомним, 17 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США могут уже сегодня подписать меморандум о намерениях в рамках соглашения о полезных ископаемых. Глава государства также добавил, что над самим соглашением еще продолжается работа со стороны юристов.

Также украинским президент обратил внимание, что переговоры по соглашению между двумя странами в четверг продолжались в онлайн-формате

Добавим, на прошлой неделе делегация от Киева ездила в Вашингтон для обсуждения соглашения о недрах.

Как рассказывала глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко, стороны смогли достичь тогда значительного прогресса.

Добавим, 17 апреля президент США Дональд Трамп заявил об ожиданиях, что подписание соглашения о минералах с Украиной состоится 24 апреля.