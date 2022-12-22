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Украина поднялась вверх в новом рейтинге ФИФА, чемпионы мира не смогли выйти в лидеры

Фото: Сборная Украины и без участия в ЧМ-2022 достигла прогресса (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

После завершения Мундиаля в Катаре Международная федерация футбола (ФИФА) обновила классификацию сильнейших национальных команд планеты. Сборная Украины осталась в топ-30-м списке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

"Сине-желтые" занимают 26-е место в актуальном рейтинге ФИФА. По сравнению с предыдущим месяцем подопечные Александра Петракова поднялись на одну ступеньку и имеют в активе 1536,99 очков.

Лидером классификации, несмотря на ранний вылет из чемпионата мира-2022, осталась сборная Бразилии (1840,77 пункта). Пентакампеоны на два с хвостиком балла опережают триумфатора Кубка мира – сборную Аргентины (1838,38 очков). "Альбиселесте" могли бы возглавить рейтинг, если бы одолели Францию (3-е место) в финале ЧМ-2022 в основное время.

В топ-10 сборных планеты также попали Бельгия, Англия, Нидерланды, Хорватия, Италия, Португалия и Испания. В свою очередь сенсационный полуфиналист чемпионата мира-2022 – сборная Марокко – прыгнула с 22-й позиции на 11-е место.

После финального матча ЧМ-2022 ФИФА раздала призы лучшим игрокам турнира. Награды достались представителям сборных Аргентины, Франции, Хорватии и Англии. В частности, Лионель Месси получил "Золотой мяч" Мундиаля.

К слову, ранее вспомнили трудный путь Ди Марии к званию чемпиона мира.

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