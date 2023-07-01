Украина не пойдет на компромиссы по территориальной целостности ради НАТО, - Зеленский

По его словам, Украина ни в коем случае не пойдет на компромиссы по поводу своей территориальной целостности. Кроме того, президент ожидает получить четкий сигнал о членстве в НАТО на саммите в Вильнюсе.

"Что касается компромиссов по НАТО. Опять-таки вы используете слова компромисс, а затем говорите о компромиссах по границам, не слишком ли много компромиссов для одного государства", - сказал он.

Путь Украины в НАТО

Год назад во время полномасштабного вторжения РФ Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО. Члены НАТО и генсек Йенс Столтенберг неоднократно отмечали, что Украина не присоединится к Альянсу, пока идет война.

Премьер Испании в Украине

Сегодня 1 июля премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев с рабочим визитом. Цель визита главы правительства – подтвердить поддержку Украины.

Он уже выступил в Верховной раде, а также встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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