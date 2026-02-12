RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Украина под массированным ударом баллистики и дронов: Киев и Днепр содрогаются от взрывов

Иллюстративное фото: ГСЧС на месте попаданий (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 12 февраля Россия массированно атакует Киев и Днепр баллистическими ракетами и дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины, а также мэра столицы Виталия Кличко, начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

В 02:23 поступили официальные предупреждения от Воздушных сил ВС Украины, что враг атакует Киев баллистическими ракетами с северного или восточного направлений и мгновенно была объявлена воздушная тревога.

Атака на Киев

Примерно в 02:20 в Киеве жители нескольких районов Киева сообщили о серии громких взрывов.

Городской голова Виталий Кличко заявил, что российская армия бьет баллистикой по объектам инфраструктуры и призвал находиться в укрытиях.

Сейчас информация о попадании или падении обломков уточняется.

Атака на Днепр

В Днепре также прозвучала серия мощных взрывов, о чем сообщили корреспонденты Общественного.

Почему баллистика - это особенно опасно

Баллистические ракеты, такие как "Искандер-М" или северокорейские KN-23, летят по крутой траектории и входят в атмосферу на огромной скорости. Системы защиты, такие как Patriot и SAMP/T, являются единственными средствами, способными эффективно сбивать такие цели над городом.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРакетный ударРакетная атака