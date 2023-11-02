Украина во время войны значительно поднялась в мировом рейтинге демократий

Согласно документу, первое место среди 173 стран занимает Дания, на втором - Норвегия, на третьем - Швейцария. Россия потеряла три пункта и находится на 136 месте. Китай разделяет последнюю позицию.

Упадок демократии

Как отмечает базирующийся в Стокгольме IDEA, половина стран мира переживает демократический упадок, начиная от несовершенных выборов и заканчивая урезанием прав, включая свободу выражения мнений и собраний.

При этом 2022 год стал шестым годом подряд, когда страны с чистым спадом превысили число стран с чистым ростом, что является самым продолжительным последовательным падением с момента начала его рекордов в 1975 году.

"Короче говоря, демократия все еще находится в беде, в лучшем случае она находится в застое и во многих местах приходит в упадок", - заявил генеральный секретарь IDEA Кевин Касас-Самора.

Аналитический центр заявил, что ухудшение демократических основ, таких как выборы, парламенты и независимые суды, привело к проблемам в обеспечении верховенства закона и привлечении политиков к ответственности.

"Но хотя многие из наших формальных институтов, таких как законодательные органы, ослабевают, есть надежда, что эти более неформальные сдержки и противовесы, от журналистов до организаторов выборов и комиссаров по борьбе с коррупцией, смогут успешно бороться с авторитарными и популистскими тенденциями", - сказал он.

В IDEA заявили, что снижение следует рассматривать в сочетании с кризисом стоимости жизни, изменением климата и вторжением России в Украину в 2022 году, которое создало огромные проблемы для многих избранных лидеров.

IDEA основывает свои индексы глобального состояния демократии на более чем 100 переменных и использует четыре основные категории - представительство, права, верховенство закона и участие - для классификации показателей.

IDEA заявил, что Европа остается регионом с самыми высокими показателями в мире, но во многих устоявшихся демократиях, включая Австрию, Венгрию, Люксембург, Нидерланды, Польшу, Португалию и Великобританию, произошло значительное снижение конкретных показателей демократической деятельности.

В нем также говорится, что Азербайджан, Беларусь, Россия и Турция отошли от остальной Европы, демонстрируя показатели значительно ниже среднего по Европе по большинству показателей демократии.

IDEA заявил, что большинству стран Америки удалось провести заслуживающие доверия выборы и по-прежнему демонстрировать средние показатели по всем категориям демократии, хотя такие государства, как Сальвадор и Гватемала, в последнее время пережили резкое падение показателей.

Тем не менее, в аналитическом центре заявили, что были и "зеленые ростки" с удивительно высоким уровнем политического участия и снижением уровня коррупции, особенно в Африке.

Демократические ценности в Украине

Напомним, запрос на авторитаризм в Украине во время войны упал в два раза. Осенью 2022 года только 11,5% украинцев считали, что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше демократического.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", поддержка демократии в Украине во время войны выросла до исторического максимума.