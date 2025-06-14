Украина первой начала бессрочный санитарный обмен пленными: что это значит

Украина первой начала бессрочные санитарные обмены с Россией. Были переданы раненые пленные прямо с линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить".
Как отмечается, сегодня, 14 июня, состоялся четвертый день обмена по формуле "всех на всех" в двух категориях. Это третий этап возвращения тяжелораненых и тяжело больных военнопленных. Первый этап состоялся 10 июня, второй 12 июня. Также в этот обмен попали военные в возрасте до 25 лет.
"Также сегодня, в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями, Украина первой начала выполнение процедуры по формуле "бессрочного санитарного обмена"", - говорится в сообщении.
В Стамбуле Украина и Россия договорились не только о возвращении из плена всех пленных с ранениями или болезнями, но и о согласовании порядка упрощенного возвращения раненых военнопленных.
Поэтому сегодня Украина передала российской стороне раненых военнопленных непосредственно с линии фронта.
Украина давно подчеркивает, что вопрос военнопленных является исключительно гуманитарным, и российская сторона впервые согласилась с этим во время переговоров в Стамбуле 2 июня.
"Раненые и больные военнопленные - это особая категория. Характер травм и ранений, полученных в результате боевых действий, требует специализированного, дорогостоящего и длительного лечения и реабилитации", - отмечают в "Хочу жить".
Во время второго раунда переговоров в Стамбуле Украина и Россия достигли договоренности о большом обмене пленными. Стороны согласовали возвращение раненых, тяжелобольных военных, а также всех пленных в возрасте от 18 до 25 лет.
Первые этапы обмена уже прошли 9, 10 и 12 июня. Отдельно также состоялся обмен телами погибших по схеме "6000 на 6000" - он длился 11, 13 и 14 июня. В Украину уже вернули более 3600 тел погибших.
Сегодня, 14 июня, прошел новый этап обмена пленными. Среди освобожденных много тех, кто был в плену еще с 2022 года, в том числе и защитники Мариуполя.
Также известно, что среди освобожденных сегодня много офицеров, есть и те, которые считались пропавшими без вести.
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