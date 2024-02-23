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Украина пережила полномасштабное вторжение и победит в войне, - Кулеба

Нью-Йорк, Пятница 23 февраля 2024 20:06
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Украина пережила полномасштабное вторжение и победит в войне, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина смогла пережить полномасштабное вторжение российских оккупантов и победит в войне над страной-агрессором.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Telegram.

Министр во время подхода СМИ в штаб-квартире ООН напомнил, что два года назад в этот день некоторые люди не верили экспертам и дипломатам, что Украина выстоит перед российским полномасштабным вторжением.

Сейчас же некоторые люди так же не верят, что наша страна может победить в этой войне, добавил Кулеба.

"Они допустили ошибку однажды и допустят ошибку снова. Украина пережила полномасштабное вторжение и победит в войне. И если мы будем действовать вместе - это произойдет как можно скорее", - подчеркнул глава украинского МИД.

Годовщина полномасштабного вторжения

Напомним, завтра, 24 февраля, пройдет ровно 2 года с момента полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

Как рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, в этот день планируется много визитов иностранных лидеров в Киев.

Также он добавил, что в связи с визитами "ожидаются практические результаты".

По его словам, президент Владимир Зеленский 25 февраля проведет пресс-конференцию

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МИД Украины Дмитрий Кулеба Война России против Украины
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