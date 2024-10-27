Украина перешла на зимнее время: как узнать который час

Как узнать актуальное время

Перевод часов в Украине осуществляется согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Так, переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября (в этом году она пришлась на 27 число) в 4 часа ночи. Следовательно, стрелки часов нужно было перевести на один час назад.

Стоит отметить, что все ваши смартфоны и другие гаджеты, подключенные к интернету, скорее всего, "переключились" на новое время автоматически. А вот механические приборы нужно перевести вручную.

Для того чтобы проверить актуальное время, можно воспользоваться специальными сервисами проверки времени (например, Dayspedia, отображающим точное время и дату онлайн).

Если вы не совсем им доверяете, воспользуйтесь поиском в Google.

Для этого достаточно набрать в поисковой ленте запрос "который час в Украине", "сколько сейчас времени" или "точное время в (указать конкретный город)".

"Спросить" о точном времени можно у Google (скриншот: google.com)

Будет ли это перевод часов последним

Вопрос отказа от перехода на летнее время (и соответственно назад) неоднократно поднимался Верховной Радой и общественными деятелями, однако в течение длительного времени оставался открытым, поскольку депутаты не могли определиться, какое время оставить - зимнее или летнее.

Суть проблемы заключалась в том, что в Украине достаточно большое расстояние между восточными и западными областями. Это несколько усложняет жизнь в одном часовом поясе всей страной на протяжении всего года. В то же время, большинство специалистов отмечали: не переводить стрелки часов в Украине реально.

В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, автором которого выступил спикер парламента Руслан Стефанчук. Документом предусматривается отказ от перевода часов в Украине на летнее время. Тем самым он определяет "фиксацию" на территории нашего государства зимнего времени.

Речь о том, что исчисление времени на территории всей Украины будет производиться по "единому" киевскому времени - второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2. При этом сезонного "перехода" в Украине больше не будет.

Однако для того, чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент (он пока этого не сделал, хотя ему на подпись документ направили еще в августе). Источники некоторых СМИ говорят даже, якобы глава Украины этот закон подписывать не собирается вовсе.

Таким образом, если президент не подпишет законопроект №4201 и сезонный перевод часов в Украине не отменят, очередная "смена" времени будет ожидать украинцев в последнее воскресенье марта - 30 марта 2025 года (в 3 часа ночи).

Тогда стрелки часов нужно будет перевести на 1 час вперед.

Схема перевода часов на летнее время (иллюстрация: en.wikipedia.org)