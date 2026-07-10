Украина перешла к новому этапу изоляции Крыма, - ISW

Украинская кампания по изоляции оккупированного Крыма перешла на новый этап. Теперь основной целью стали российские суда, снабжающие полуостров горючее морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Украинский удар по морским бензовозам свидетельствует о новом этапе кампании по изоляции оккупированного Крыма. Аналитики отмечают, что Украина быстро адаптировалась к переходу России на морскую транспортировку горючего.

Причина смены тактики - наземная логистика. Непрерывные украинские удары средней и дальней дальности по наземным маршрутам снабжения ухудшили логистику между Россией и оккупированным Крымом. Это заставило оккупантов полагаться на морские поставки горючего для решения дефицита бензина на полуострове.

Что показала ночная атака дронов

Подтверждением нового этапа кампании стала атака в ночь с 8 на 9 июля. Командующий силами беспилотных систем (ВСБ) Роберт Бровди сообщил об ударе по 14 российским судам в Азовском море.

Среди пораженных целей:

12 бензовозов;

буксир "Альфео";

одно сухогруз.

По словам командующего, за последние 96 часов украинские дроны поразили в общей сложности 35 российских бензовозов, сухогрузов и специальных судов.

Генерал РФ признал бессилие перед украинскими дронами

6 июля российский журналист Дмитрий Колезев обнародовал слова действующего генерала РФ. Он признал, что Россия не может эффективно противодействовать украинским ударам средней дальности.

Причина - решение 2024 года, когда Генштаб РФ расформировал Крымскую оборонную группу из-за нехватки военно-морской техники для защиты полуострова.

Аналитики ISW считают, что усиление ударов по морским топливным танкерам и дальше будет нарушать способность России поддерживать логистику и транспортировать топливо между Россией и оккупированным Крымом.