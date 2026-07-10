Украина перешла к новому этапу изоляции Крыма, - ISW
Украинская кампания по изоляции оккупированного Крыма перешла на новый этап. Теперь основной целью стали российские суда, снабжающие полуостров горючее морем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Украинский удар по морским бензовозам свидетельствует о новом этапе кампании по изоляции оккупированного Крыма. Аналитики отмечают, что Украина быстро адаптировалась к переходу России на морскую транспортировку горючего.
Причина смены тактики - наземная логистика. Непрерывные украинские удары средней и дальней дальности по наземным маршрутам снабжения ухудшили логистику между Россией и оккупированным Крымом. Это заставило оккупантов полагаться на морские поставки горючего для решения дефицита бензина на полуострове.
Что показала ночная атака дронов
Подтверждением нового этапа кампании стала атака в ночь с 8 на 9 июля. Командующий силами беспилотных систем (ВСБ) Роберт Бровди сообщил об ударе по 14 российским судам в Азовском море.
Среди пораженных целей:
- 12 бензовозов;
- буксир "Альфео";
- одно сухогруз.
По словам командующего, за последние 96 часов украинские дроны поразили в общей сложности 35 российских бензовозов, сухогрузов и специальных судов.
Генерал РФ признал бессилие перед украинскими дронами
6 июля российский журналист Дмитрий Колезев обнародовал слова действующего генерала РФ. Он признал, что Россия не может эффективно противодействовать украинским ударам средней дальности.
Причина - решение 2024 года, когда Генштаб РФ расформировал Крымскую оборонную группу из-за нехватки военно-морской техники для защиты полуострова.
Аналитики ISW считают, что усиление ударов по морским топливным танкерам и дальше будет нарушать способность России поддерживать логистику и транспортировать топливо между Россией и оккупированным Крымом.
Проблемы с горючим в России и оккупированном полуострове нарастают уже несколько недель.
По оценкам аналитиков, украинские дроны могли остановить до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Кризис с горючим затронул около 50 миллионов россиян.
Как сообщало РБК-Украина, Кремль назвал дефицит бензина в аннексированном Крыму "временными трудностями". Глава Кремля Владимир Путин поручил правительству выделить субсидии Крыма и Севастополя из-за роста цен на горючее.