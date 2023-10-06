Украина будет перенимать в Японии опыт восстановления агросектора

В частности, замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич встретился с генеральным директором Бюро по экспорту и международным делам Министерства сельского, лесного хозяйства и рыболовства Японии Мидзуно Мамайоси.

Они обсудили вопросы помощи Украине в восстановлении ее аграрной инфраструктуры.

Основными задачами группы будут:

заимствование опыта Японии для восстановления аграрного сектора Украины;

рассмотрение конкретных мер поддержки и сотрудничества с использованием японских технологий и активов;

обмен информацией для содействия участию частных компаний Японии в восстановлении Украины.

Санкции Японии против РФ

Недавно правительство Японии запретило в Россию поставки автомобилей с объемом двигателя внутреннего сгорания более 1,9 литра.

Ранее мы писали, что Япония ввела дополнительные санкции против России после того, как страны-члены G7 договорились усилить меры по наказанию Москвы за развязанную войну против Украины.

В предыдущий пакет санкций Японии против России вошли запреты на импорт 38 товаров. В перечне санкционной продукции числится алкоголь, древесина, детали двигателей для судов и самолетов.

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