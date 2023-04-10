RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина передала РФ пять тяжелораненых оккупантов

Фото: Украина передала РФ пять тяжелораненых оккупантов (t.me/Koord_shtab)
Автор: Валерия Полищук

Украина передала российской стороне еще пятерых тяжелораненых пленных. В том числе, единственную женщину, которая находилась в украинском плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

"Согласно нормам Женевских конвенций, украинская сторона репатриировала на территорию государства-агрессора еще пятерых тяжелораненых пленных оккупантов, в том числе единственную женщину, которая находилась в украинском плену", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что передача тяжелораненых состоялась без всяких условий для РФ.

"Состояние этих лиц удалось стабилизировать, чтобы они стали пригодными для транспортировки. Репатриация, как и предусматривает международное гуманитарное право, состоялась без всяких условий для российской стороны", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Украина в честь Рамадана передала двух военнопленных мусульман, которые воевали в составе оккупационной армии.

"Это было сделано в подтверждение нашего предложения государству-агрессору обменять мусульман "всех на всех" с обеих сторон в знак уважения к культуре и традициям", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Украина и РФ провели очередной обмен пленными. Украинская сторона вернула домой 100 военнослужащих из российского плена.

При этом в Минобороны РФ заявили, что вернули 106 своих оккупантов.

Добавим, что Россия отказалась обменять всех пленных мусульман в честь Рамадана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныОбмен пленными